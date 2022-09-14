У драмтеатра «Мастеровые» в Набережных Челнах неизвестные повредили статую

Что же точно случилось, станет известно после просмотров записей с камеры видеонаблюдения. Фото: nabchelny.ru

С момента открытия нового здания русского драматического театра «Мастеровые» в Набережных Челнах там произошел уже второй случай поломки арт-объектов. На этот раз пострадала одна из статуй, которые «сидят» на территории. У нее пополам сломался телефон, сообщают chelny-biz.ru.

Случилось ли это из-за перепадов температур, которые наблюдаются в Татарстане, или там побывали вандалы, пока неясно. Точку в этом вопросе должны поставить записи с камер видеонаблюдения.

Напомним, что ранее сообщалось, что у нового здания драмтеатра «Мастеровые» успели повредить большие пластиковые буквы, а именно - букву «Ы».

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