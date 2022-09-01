В Набережных Челнах открыли новое здание театра «Мастеровые» почти за 2 миллиарда рублей

Деньги на его строительство были выделены как из федерального, так и республиканского бюджетов. Фото: nabchelny.ru

В этот четверг, 1 сентября, в Набережных Челнах торжественно открыли новое здание русского драматического театра «Мастеровые». Об этом коллектив учреждения мечтал целых 52 года.

- Это историческое событие для города, потому что храмы искусства строятся не на одно столетие. Пусть этот театр станет местом притяжения ценителей искусства. Мы должны жить не только легендарным КАМАЗом и производством, - сказал на открытии мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев.

Новое здания театра «Мастеровые» было возведено на деньги из федерального и республиканского бюджетов – это почти 2 миллиарда рублей. В нем создали поворотную сцену, оборудовали зал на 500 зрителей, репетиционный зал на 100 мест, а также единственный в городе бэби-театр

Кроме того, перед зданием театра вдоль проспекта на площади установили большие красные буквы, а также статуи: девушки выгуливающей на газоне собаку, молодой человек на лавочке со смартфоном, экран которого, кстати, будет светится в темноте как настоящий.

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