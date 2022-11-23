Мост планируют открыть для движения в 2023 году, а не в 2024-ом как планировалось ранее. Фото: metshin.ru

В эту среду, 23 ноября, мэр Казани Ильсур Метшин проверил ход работ по ремонту моста через озеро Нижний Кабан на улице Назарбаеваа. Напомним, в ходе реконструкции было установлено, что сооружение находится в аварийном состоянии и ради безопасности его нужно закрыть. Движение транспорта по мосту прекратили в сентябре, объявили объездными ряд соседних улиц, но избежать огромных пробок все равно не удалось.

- Планировали закончить работы в 2024 году, но сейчас график строительства сдвигаем так, чтобы завершить все уже в 2023 году. На мосту уже полностью убрали старое дорожное полотно. Инженерные сети были вынесены за пределы зоны реконструкции. Так, скоро это будет проделано и с сетями электроснабжения, - заявил на месте работ Ильсур Метшин.

С моста полностью убрали дорожное полотно. Фото: metshin.ru

Работы на мосту ведутся в круглосуточном режиме. В них сейчас задействовано 22 человека и 10 единиц техники. Помимо дорожного полотна, также разобраны и все пролеты моста, на 57% выполнено устройство буронабивных свай. К слову, часть новых пролетов для моста на улице Назарбаева уже готовы и привезены в Казань. Если же смотреть на картину в целом, то общий объем работ по реконструкции сооружения выполнен уже на 10%.

Часть новых пролетов для моста уже изготовлена и доставлена в Казань. Фото: metshin.ru

Отмечается, что в итоге несущая нагрузка моста увеличится с 15 до 25 тонн на ось, а количество полос проезжей части возрастет с 6 до 8.

План реконструкции моста. Фото: metshin.ru

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