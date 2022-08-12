Движение по мосту через озеро Нижний Кабан в Казани ограничили до конца мая 2023 года

Речь идет об участке от улицы Такташа в сторону площади Вахитова. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В связи с реконструкцией моста через озеро Нижний Кабан в Казани из зоны проводимых работ решили произвести вынос существующих там инженерных сетей. По этой причине до 31 мая 2023 года в городе будет перекрыто автомобильное движение по двум крайним правым полосам на улице Назарбаева – от улицы Такташа в сторону площади Вахитова.

- Также до 16 сентября на улице Назарбаева ограничено движение транспорта и перекрыт тротуар от улицы Такташа до моста через озеро. Там идут работы по переустройству инженерных коммуникаций, - отмечают в комитете внешнего благоустройства Исполкома столицы Татарстана.

Напомним, на реконструкцию моста через озеро Нижний Кабан выделяется более одного миллиард рублей. Она должна быть завершена к концу 2023 года. Как итог там вместо шести полос будет восемь.

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