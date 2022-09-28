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Общество28 сентября 2022 12:35

Из-за ремонта моста через озеро Нижний Кабан Казань встала в пробках

Автомобилисты вынуждены объезжать закрытый участок по другим улицам
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Пути объезда закрытого участка - улицы Хади Такташа, Татарстана и Салимжанова, с утра были все в заторах.

Пути объезда закрытого участка - улицы Хади Такташа, Татарстана и Салимжанова, с утра были все в заторах.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Как только полностью перекрыли на ремонт мост через озеро Нижний Кабан на улице Назарбаева, как там тут же начали образовываться пробки. Пути объезда закрытого участка - улицы Хади Такташа, Татарстана и Салимжанова, с утра были все в заторах в связи с увеличившимся там транспортным потоком. Причем заполнены они были не только автомобилями, но и перенаправленными на них автобусами. Скорее всего, к вечеру 28 сентября, когда все начнут разъезжаться с работы по домам, пробки повторятся.

Напомним, мост через озеро Нижний Кабан на улице Назарбаева из-за обнаруженных трещин в опорах конструкции посчитали опасным и тут же приняли решение о его полной реконструкции. По некоторым данным, работы могут продлиться и целый год, а, значит, столько и продлятся пробки.

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