В выходные с улиц Казани вывезли 17 тысяч тонн снега

В конце недели в городе выпало 14 миллиметров осадков, что составляет 31% от месячной нормы. Фото: Олег ЛУГОВОЙ

В выходные, 19 и 20 ноября, дорожные службы вывезли с улиц Казани 17 тысяч тонн снега. Его вывезли на снежные полигоны и снегоплавильные станции, заявил в ходе еженедельного совещания 21 числа замруководителя Исполкома города Игорь Куляжев.

По его словам, в конце рабочей недели в столице Татарстана выпало 14 миллиметров осадков, что составляет 31% от месячной нормы. Чтобы избежать несчастных случаев, на дороги было высыпано 3,5 тысячи тонн противогололедных материалов.

Напомним, ранее мэр Казани Ильсур Метшин поручил уделить зимой особое внимание уборке тротуаров от снега. По его словам, несмотря на то, что количество жалоб от водителей по поводу состояния дорог в это время города уменьшается, горожане все еще продолжают возмущаться количеству лежащих на тротуарах осадков.

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