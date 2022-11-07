Мэр Казани Ильсур Метшин поручил уделить зимой особое внимание уборке тротуаров

В Казани ежегодно уменьшается количество жалоб от водителей на содержание проезжей части в зимний период времени, но ситуация с пешеходами остается неизменной. Фото: metshin.ru

В этот понедельник, 7 ноября, в ходе еженедельного совещания в Исполкоме Казани мэр города Ильсур Метшин поручил уделить этой зимой особое внимание регулярной уборке от снега тротуаров и пешеходных дорожек.

По словам Метшина, из года в год уменьшается количество жалоб от водителей по поводу состояние дорог зимой, но при этом горожане все еще продолжают возмущаться неочищенными от снега и наледи тротуарами.

- Пешеходов обижать нельзя. В Казани делается все во имя жителей, поэтому нужно очищать тротуары и пешеходные дорожки, - отметил градоначальник.

Напомним, власти Казани решили продолжить проведение рейдов по контролю за вывозом снега с улиц. Они будут действовать в вечернее время и выходные дни.

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