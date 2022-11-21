Зарплаты дворников в Казани повысят за счет увеличенного тарифа на уборку территорий

В данный момент улицы города от снега очищают порядка 2,9 тысячи человек. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Власти Казани планируют увеличить зарплаты дворников. Это будет сделано за счет средств, привлекаемых после увеличения тарифа на уборку территорий. Об этом в ходе еженедельного совещания заявил замруководителя Исполкома города Искандер Гиниятуллин.

По его словам, в столице Татарстана в данный момент работают 2,9 тысячи дворников. Однако с наступлением зимы и, как следствие, увеличением нагрузки, их число обычно снижается. Увеличение зарплаты должно уменьшить кадровые потери.

Гиниятуллин также отметил, что помимо дворников снег на улицах Казани убирают более 200 единиц спецтехники.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram