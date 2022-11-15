Главного тренера казанского «Ак Барса» Олега Знарка могут уволить

Олег Знарок занимает должность главного тренера с апреля 2022 года. Фото: Ильнар Тухбатов, пресс-служба ХК «Ак Барс»

Главного тренера Олега Знарка могут уволить из «Ак Барса». На исправление ситуации у него есть неделя. Если хоккейный клуб не начнет выигрывать в ближайших трех матчах, то Знарка снимут с должности.

Так, 17 ноября «Ак Барс» сыграет в Казани со СКА, а затем на выезде 19 и 21 ноября с «Авангардом» и «Сибирью» соответственно. По результатам этих матчей будет решаться судьба тренера, сообщает «БИЗНЕС Online».

В настоящий момент хоккейный клуб проиграл три матча подряд. В октябре «Ак Барс» потерпел поражение в 9 из 12 игр, а в ноябре - в 4 из 6. Казанская команда находится на седьмой строчке в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. От зоны вылета «Ак Барс» отделяет два очка.

Напомним, ранее стало известно, что Леонид Слуцкий по собственному желанию ушел с поста главного тренера «Рубина».

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram