В Чувашии сшили 100 тысяч комплектов термобелья для участников спецоперации

Многие предприятия Чувашии переориентировались на производство товаров для нужд мобилизованных. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Предприятия Чувашии сшили 100 тысяч комплектов термобелья для участников спецоперации. Столько же будет готово в ближайшее время. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава республики Олег Николаев.

По его словам, многие предприятия региона переориентировались на производство товаров для нужд мобилизованных. Так, там сейчас шьют спальные мешки и изготавливают теплую обувь. При это стараются все выполнить в короткие сроки.

Напомним, в Чувашии отменили новогодние праздники, а освободившиеся деньги направят на поддержку мобилизованных. Кроме того, республика выделит дополнительные средства из резервного фонда и закупит для военнослужащих составляющие экипировки.

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