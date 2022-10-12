В Чувашии медики собирают гуманитарную помощь мобилизованным

Кроме того, одна из сотрудниц солдатам сочинила напутственные слова в стихах. Фото: Цивильская ЦРБ

В Цивильском районе сотрудники отделения паллиативной медицинской помощи поселка Конар и врачебной амбулатории организовали сбор необходимых вещей для мобилизованных. Это футболки, майки, теплые носки и средства гигиены, сообщает Цивильская ЦРБ.

На собственные средства гуманитарную помощь для резервистов приобрели все работники медицинского учреждения. Кроме того, одна из сотрудниц сочинила напутственные слова в стихах, пожелала удачи и возвращения к близким. В тексте она смогла простыми словами поддержать мобилизованных, чтобы ребята не падали духом, были сильными и сплоченными.

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