В Чувашии отменили новогодние праздники, деньги направят на поддержку мобилизованных

Зато родные мобилизованных будут уверены, что им оказывают всю необходимую помощь. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Разработан указ главы Чувашии Олег Николаева, в котором будет прописан весь перечень мер поддержки жителей республики, которые в рамках частичной мобилизации должны будут отправиться в зону проведения спецоперации на Украине.

- Уже есть меры поддержки, которые сейчас действуют, будут и те, которые будут добавляться к действующим, – заявил на еженедельном совещании в региональном правительстве Олег Николаев.

При этом он дал поручение районным и городским властям Чувашии в срочном порядке доработать свои местные нормативные акты в соответствии с поставленными задачами по поддержке мобилизованных. Это нужно для того, чтобы их семьи получили всю необходимую помощь как можно быстрее, то есть без проволочек.

Кроме того, согласно указу, который будет подписан главой региона в ближайшее время, в Чувашии отменяются запланированные торжества в честь Нового года.

- Нужно пересмотреть бюджеты на новогодние праздники. Отменить все мероприятия, а освободившиеся деньги, в том числе, направить на реализацию указанных мер поддержки, - сказал глава республики Олег Николаев и добавил. - Прошу в ближайшее время выделить дополнительные средства из резервного фонда и закупить для военнослужащих составляющие экипировки, которые доказали свою эффективность.

Так, по словам Николаева, в прошедшие выходные в центры по слаживанию мобилизованных первая партия такого груза. Напомним, из резервного фонда Чувашии более 18 миллионов рублей было выделено на приобретение для резервистов, в том числе, плащпалаток, спальных мешков и балаклав.

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