Мобилизованных жителей Татарстана освободили от уплаты аренды госимущества

Отсрочку предоставят на срок мобилизации, увеличенный на 90 дней. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мобилизованным и бойцам-добровольцам из Татарстана предоставят отсрочку от уплаты аренды государственного имущества. Соответствующее распоряжение 16 ноября подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

Согласно документу, на льготу могут претендовать как физические лица, так и индивидуальные предприниматели. Срок отсрочки рассчитывается как срок мобилизации увеличенный на 90 дней. Если же будет необходимость, то он может быть продлен.

Напомним, ранее было подписано постановление, исходя из которого уже имеющиеся меры поддержки семей мобилизованных татарстанцев распространяются на родных добровольцев, сотрудников Росгвардии, МВД и УФСБ региона, командированных в зону спецоперации.

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