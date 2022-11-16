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НовостиОбщество16 ноября 2022 10:06

Меры поддержки семей мобилизованных в Татарстане распространили и на родных добровольцев

Кроме того, они будут касаться также родственников находящихся на спецоперации сотрудников Росгвардии, МВД и УФСБ региона
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
Соответствующее постановление уже подписал премьер-министр республики.

Соответствующее постановление уже подписал премьер-министр республики.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мерами поддержки семей мобилизованных в Татарстане теперь могут воспользоваться родственники добровольцев, а также сотрудников Росгвардии, МВД и УФСБ региона, командированных в зону спецоперации. Соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

Пенсионеры из вышеупомянутых семей без очереди будут получать путевки в санатории. Семьям с новорожденными детьми выдадут подарочные комплекты. Пожилым людям и инвалидам I, II группы бесплатно предоставят социальные услуги. Предусмотрен и ряд других мер поддержки.

Напомним, ранее мобилизованных татарстанцев освободили от уплаты транспортного налога за 2021 год.

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