В Татарстане выплаты в 20 тысяч рублей могут распространиться на детей бойцов-добровольцев

Предполагается, что средства будут выделяться из резервного фонда правительства республики. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Мера поддержки в виде выплаты 20 тысяч рублей каждому из детей мобилизованных татарстанцев может распространиться и на детей бойцов батальонов «Алга» и «Тимер», а также детей сотрудников Росгвардии, МВД по республики и УФСБ по региону, командированных в зону спецоперации. Проект соответствующего постановления, подготовленный местным Минтруда, опубликован на официальном портале Татарстана.

Предполагается, что средства на выплаты детям будут выделяться из резервного фонда правительства республики.

Напомним, ранее сообщалось, что меры поддержки семей мобилизованных в регионе распространили на бойцов-добровольцев и командированных в зону спецоперации людей.

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