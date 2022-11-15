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НовостиОбщество15 ноября 2022 12:35

Мобилизованные татарстанцы освобождены от уплаты транспортного налога за 2021 год

Для них сформируют другие уведомления с новым сроком расчета
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Речь идет об освобождении от уплаты налога лишь на одну машину.

Речь идет об освобождении от уплаты налога лишь на одну машину.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Мобилизованные жители Татарстана освобождены от уплаты транспортного налога за 2021 год. Для них сформируют другие уведомления с новым сроком расчета, заплатить по которым можно будет только через три месяца после демобилизации равными долями в течение полугода. Об этом официально заявил глава УФСИН республики Марат Сафиуллин.

Отмечается, что военнослужащие освобождаются от уплаты налога лишь на одну принадлежащую им машину.

Напомним, ранее сообщалось, что по данным с начала года, лидерами по выплате имущественных налогов в регионе являются сельские поселения в Нижнекамском, Алексеевском и Чистопольском районах. В аутсайдерах - Лаишевский.

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