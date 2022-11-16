Экс-глава Татфондбанка Роберт Мусин попросил Верховный суд Татарстана отменить ему приговор

Процесс перешел в стадию прений. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В эту среду, 16 ноября, в Верховном суде Татарстана вновь приступили к рассмотрению апелляции экс-главы рухнувшего Татфондбанка Роберта Мусина. Сейчас процесс находится на стадии прений. Сам бывший банкир выступил перед судом по видеоконференцсвязи из камеры казанского СИЗО, где до сих пор находится под стражей.

Он попросил переквалифицировать вменную ему уголовную статью «злоупотребление полномочиями» на более мягкую - фальсификацию финансовой отчетности кредитной организации. Напомним, действия Мусина в качестве главы Татфондбанка привели к многомиллиардному ущербу и как следствие отзыву у организации лицензии. Как только банк рухнул многие жителя Татарстана, по сути, лишились своих вкладов.

Как в этот раз заявил Роберт Мусин, он не хотел отзыва лицензии у Татфондбанка, а работал над планом по оздоровлению его финансового состояния, вот, мол, делал все, чтобы показатели банка были на высоте.

Что же касается главного эпизода уголовного дела экс-главы Татфондбанка по поводу невозвратных многомиллиардных кредитов, которые были неоправданно выданы группе компаний «ДОМО», то и тут Мусин считает себя практически невиновным. Мол, он начал руководить банком уже после того, как у «ДОМО» накопились долги и, что он только работал над сокрытием их в плане только набежавших процентов по кредитам и реструктурировал эту задолженность. Хотя стоит отметить, что во время суда в первой инстанции во время допроса свидетелей Мусина назвали бенефициаром «ДОМО» - он участвовал чуть ли не в прямом управлении организации.

Также бывший банкир просит переквалифицировать другие вмененные ему преступные эпизоды из злоупотребления полномочиями в неправомерные действия при банкротстве. Если суд согласится с этим, то Мусин может избежать наказания за это, так как истек срок давности. В общей сложности если апелляция экс-главы Татфонбанка будет удовлетворена, а приговор первичной инстанции может быть пересмотрен. Напомним, Мусина приговорили выплатить 23 миллиардов рублей и к 12 годам колонии, почти половину этого срока он уже провел, находясь под арестами, поэтому он и просит освободить его.

Однако, недавно стартовал другое судебное разбирательство по очередному делу о причинении многомиллиардного ущерба Татфондбанку, где главным фигурантом снова является Роберт Мусин. Ему в рамках этого процесса тоже назначили меру пресечения в виде содержания под стражей.

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