В Верховном суде Татарстана стартовало второе заседание по делу Ильназа Галявиева

За совершенное парню грозит пожизненное заключение. Фото: Рузалия ХАКИМУЛЛИНА

Во вторник, 15 ноября, в Верховном суде Татарстана началось второе заседание по делу Ильназа Галявиева, обвиняемого в нападении на казанскую гимназию №175 11 мая 2021 года. Молодой человек присутствует на процессе все в той же стеклянной клетке. От платного адвоката в лице Алексея Васильева он отказался.

До начала заседания в зале также находился и отец Ильназа – Ринат Галявиев. Алкоголем от мужчины в этот раз не пахло, но его все же попросили удалиться до старта суда над сыном.

Напомним, Галявиеву вменяют умышленное убийство девяти человек, в том числе семи детей, покушение на убийство, изготовление и незаконный оборот взрывчатых средств и взрывного устройства, а также умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества.

Во всем совершенном он признался и раскаялся. Молодому человеку грозит пожизненное лишение свободы.

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