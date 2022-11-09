Галявиеву, устроившему стрельбу в гимназии №175 в Казани, продлили арест до весны 2023 года

Галявиев не протестовал против продления ему ареста. Фото: Рузалия ХАКИМУЛЛИНА

9 ноября в Верховном суде Татарстана стартовал процесс по делу о стрельбе в гимназии №175 в Казани. Главным и единственным в нем обвиняемым является Ильназ Галявиев.

Прежде чем приступить к процессу суд должен рассмотреть, прежде всего, ходатайство прокурора Татарстана Илдуса Нафикова, который представляет сторону гособвинения. Он запросил продлить арест для Галявиева, так как прежнее решение о заключении его под стражу истекает 11 ноября.

Суд встал на сторону прокурора и постановил продлить арест Галявиеву до 18 апреля 2023 года.

Напомним, 11 мая 2021 года Ильназ Галявиев пришел в гимназию №175 в Казани устроил там стрельбу и взорвал самодельную бомбу. В результате погибли семеро детей и две учительницы.

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