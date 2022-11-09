В Верховном суде Татарстана во время процесса над Галявиевым провели эвакуацию

Здание оцепили, на месте работают кинологи со служебными собаками. Фото: Рузалия ХАКИМУЛЛИНА

В эту среду, 9 ноября, в Верховном суде Татарстана начался процесс над Ильназом Галявиевым, который устроил стрельбу в гимназии №175 в Казани. Но прежде чем приступить к подробному рассмотрению этого уголовного дела нужно было рассмотреть ходатайство прокуратуры о продлении ареста Галявиеву. Прежний срок истекал 11 ноября.

Суд удовлетворил это ходатайство и продлил содержание под стражей Ильназа Галявиева до 18 апреля 2023 года. Сам обвиняемый не протестовал этому. Но не успел судья зачитать свое решение до конца, как сработала пожарная сигнализация. Всех из здания на улицу вывели приставы.

Оказалось, сигнализацию пришлось включить принудительно. Дело в том, что на электронную почту Верховного суда Татарстана поступило письмо с угрозами. По инструкции, ка и полагается в таких случаях, была проведена полная эвакуация. Здание оцепили сотрудники правоохранительных органов. На месте работают кинологи со служебными собаками.

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