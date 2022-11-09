Платный адвокат Галявиева не явился на начало процесса по делу о стрельбе в гимназии №175 в Казани

Галявиев согласился начать процесс над ним без нанятого для него адвоката. Фото: Рузалия ХАКИМУЛЛИНА

Ильназу Галявиеву, которого обвиняют в стрельбе в гимназии №175 в Казани, государство представило бесплатного защитника. Дело в том, что на начало процесса его платный адвокат Алексей Васильев не смог прибыть в Казань. Он попросил суд начать без него. Сам Галявиев этому не возражал.

В свою очередь прокурор Татарстана Илдус Нафиков, который представляет в этом деле сторону гособвинения, назвал поведение адвоката неэтичным.

Напомним, 11 мая 2021 года Ильназ Галявиев пришел в свою бывшую гимназию №175 в Казани устроил там стрельбу и взорвал самодельную бомбу. В результате погибли семеро детей и две учительницы. Многие были ранены, в том числе и при попытке покинуть гимназию, прыгая из окон верхних этажей.

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