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НовостиПроисшествия9 ноября 2022 8:36

Платный адвокат Галявиева не явился на начало процесса по делу о стрельбе в гимназии №175 в Казани

Сторона защиты попросила суд вести пока без нее
Лев ИЛОНОВ
Галявиев согласился начать процесс над ним без нанятого для него адвоката.

Галявиев согласился начать процесс над ним без нанятого для него адвоката.

Фото: Рузалия ХАКИМУЛЛИНА

Ильназу Галявиеву, которого обвиняют в стрельбе в гимназии №175 в Казани, государство представило бесплатного защитника. Дело в том, что на начало процесса его платный адвокат Алексей Васильев не смог прибыть в Казань. Он попросил суд начать без него. Сам Галявиев этому не возражал.

В свою очередь прокурор Татарстана Илдус Нафиков, который представляет в этом деле сторону гособвинения, назвал поведение адвоката неэтичным.

Напомним, 11 мая 2021 года Ильназ Галявиев пришел в свою бывшую гимназию №175 в Казани устроил там стрельбу и взорвал самодельную бомбу. В результате погибли семеро детей и две учительницы. Многие были ранены, в том числе и при попытке покинуть гимназию, прыгая из окон верхних этажей.

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