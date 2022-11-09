Нафиков возглавил группу гособвинителей по делу о нападении на казанскую гимназию №175

К рассмотрению дела приступили в Верховном суде Татарстана.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Верховном суде Татарстана приступили к рассмотрению уголовного дела в отношении Ильназа Галявиева, который обвиняется в нападении на казанскую гимназию №175. Группу гособвинителей возглавил прокурор республики Илдус Нафиков. Помимо него туда вошли Наиль Уразбаев, Аида Шайдуллина и Яна Подольская.
Напомним, Галявиеву вменяют умышленное убийство девяти человек, в том числе семи детей, покушение на убийство, изготовление и незаконный оборот взрывчатых средств и взрывного устройства, а также умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества. Ему грозит пожизненное заключение.
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