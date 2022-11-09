Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
+4°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия9 ноября 2022 7:49

Нафиков возглавил группу гособвинителей по делу о нападении на казанскую гимназию №175

В нее также вошли Наиль Уразбаев, Аида Шайдуллина и Яна Подольская
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
К рассмотрению дела приступили в Верховном суде Татарстана.

К рассмотрению дела приступили в Верховном суде Татарстана.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Верховном суде Татарстана приступили к рассмотрению уголовного дела в отношении Ильназа Галявиева, который обвиняется в нападении на казанскую гимназию №175. Группу гособвинителей возглавил прокурор республики Илдус Нафиков. Помимо него туда вошли Наиль Уразбаев, Аида Шайдуллина и Яна Подольская.

Напомним, Галявиеву вменяют умышленное убийство девяти человек, в том числе семи детей, покушение на убийство, изготовление и незаконный оборот взрывчатых средств и взрывного устройства, а также умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества. Ему грозит пожизненное заключение.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram