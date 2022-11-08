Детский омбудсмен Татарстана призвала остановить смерти подростков от сниффинга

Смертность от токсикомании из года в год растет по всей России, говорит Волынец. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Последние годы в России растет показатель смертности от сниффинга - разновидности токсикомании при которой вдыхается бытовой газ. Если в 2017 году от такого погибли 65 человек, то в 2021 – уже 350, отметила Уполномоченный по правам детей в Татарстане Ирина Волынец.

- В прошлом году в Набережных Челнах зафиксировано четыре случая отравления газом подростков. А в январе нынешнего года в Елабуге девочка скончалась из-за острого отравления бутаном. Подобная ситуация складывается не только в Татарстане, но и в других регионах России, - написала она в своем telegram-канале.

Волынец призвала остановить происходящее и сделать так, чтобы в руки подростков по всей стране перестали попадать зажигалки и баллончики для их заправки.

Напомним, ранее сообщалось, что в Госдуме поддержали принятый в Татарстане закон о запрете продажи энергетиков и зажигалок детям. Там считают, что такие ограничения должны распространиться по всей России.

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