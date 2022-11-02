Рустам Минниханов подписал закон о запрете продажи в Татарстане детям энергетиков и зажигалок

Перед принятием закона был изучен положительный опыт регионов по этому вопросу. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В среду, 2 ноября, глава Татарстана Рустам Минниханов подписал закон о запрете продажи детям безалкогольных тонизирующих напитков и товаров, содержащих сжиженный газ.

В республике теперь нельзя не только продавать вышеперечисленные товары несовершеннолетним, но и вовлекать их в употребление таких напитков и газа путем вдыхания.

Нарушителей ждет административное наказание в виде штрафа. Для простых граждан - от 3 до 5 тысяч рублей; для должностных лиц - от 30 до 50 тысяч рублей; для юридических лиц - от 100 до 150 тысяч рублей.

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