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НовостиОбщество2 ноября 2022 14:45

Рустам Минниханов подписал закон о запрете продажи в Татарстане детям энергетиков и зажигалок

За это теперь грозит штраф до 150 тысяч рублей
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
Перед принятием закона был изучен положительный опыт регионов по этому вопросу.

Перед принятием закона был изучен положительный опыт регионов по этому вопросу.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В среду, 2 ноября, глава Татарстана Рустам Минниханов подписал закон о запрете продажи детям безалкогольных тонизирующих напитков и товаров, содержащих сжиженный газ.

В республике теперь нельзя не только продавать вышеперечисленные товары несовершеннолетним, но и вовлекать их в употребление таких напитков и газа путем вдыхания.

Нарушителей ждет административное наказание в виде штрафа. Для простых граждан - от 3 до 5 тысяч рублей; для должностных лиц - от 30 до 50 тысяч рублей; для юридических лиц - от 100 до 150 тысяч рублей.

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