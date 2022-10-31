Она решила обратиться к руководству республики с просьбой содействовать прекращению вовлечения детей в празднование Хэллоуина. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

31 октября, в канун Дня всех святых, отмечается международный праздник Хэллоуин. Хотя в России официальных гуляний в честь этого дня не проводится, ряд заведений организовали тематические мероприятия и акции. Подобное из года в год вызывает неоднозначную реакцию среди их клиентов и посетителей. Одни только рады лишний раз развлечься, другие же считают Хэллоуин чем-то чуждым россиянам. Поставить окончательную точку в этом вопросе, кажется, решила Уполномоченный по правам ребенка в Татарстана Ирина Волынец.

После того, как детскому омбудсмену пришли несколько обращений от негодующих местных жителей, она решила обратиться к руководству республики с просьбой содействовать прекращению вовлечения детей в празднование Хэллоуина, который она назвала «противозаконным мероприятием».

Праздник отмечается 31 октября - в канун Дня всех святых. Фото: Олег ЗОЛОТО

ХЭЛЛОУИН - ПРОТИВОЗАКОННЫЙ ПРАЗДНИК?

- Я не оговорилась — именно противозаконное [мероприятие], что подтверждает экспертное заключение докторов педагогических, психологических и юридических наук под руководством моего наставника д.ю.н. Игоря Владиславовича Понкина. В этом документе четко обозначено, что «хэллоуин является квази-религиозным мероприятием, связанным с семантикой и ритуалистикой культа смерти и в целом религиозного сатанизма, адаптированным по своему содержанию и воздействию под детскую, подростковую и молодежную аудитории», - написала Волынец в своем telegram-канале за день до праздника.

По ее словам, Хэллоуин создает предпосылки для формирования установок и мотивов на совершение в будущем в отношении себя и других лиц насильственных действий. Кроме того, этот праздник способствует формированию у детей склонностей к саморазрушающему поведению и даже суициду, считает омбудсмен.

«БУДЕМ ДОБИВАТЬСЯ, ЧТОБЫ ЭТОТ ПРАЗДНИК БЫЛ ЗАПРЕЩЕН ПО ВСЕЙ СТРАНЕ»

Одним Татарстаном Волынец ограничиваться не собирается. Она считает, что важно запретить Хэллоуин по всей России. Только так, по мнению Уполномоченного по правам ребенка в республике, можно сохранить психику подрастающего поколения.

ЧТО ГОВОРЯТ САМИ ЖИТЕЛИ ТАТАРСТАНА?

В том же посте Волынец публикует одно из обращений по поводу Хэллоуина в Татарстане. В нем жительница Нижнекамска возмущается тому, что родители, которые хотят огородить своего ребенка от «языческих пережитков» (так она называет Хэллоуин - Ред.), не могут спокойно зайти в конце октября в торговый центр.

- То, что можно было как-то объяснить языческими пережитками в ирландских и шотландских деревушках, очень сложно оправдать в качестве глобального шабаша с искусственной кровью, скелетами, абортированными эмбрионами и другими атрибутами смерти, - пишет женщина.

В то же время молодежь в Казани активно отмечает этот праздник, устраивая собственные вечеринки и посещая организованные другими мероприятия. По их словам, Хэллоуин - просто повод, чтобы расслабиться и отдохнуть, а также проявить креативность в выборе костюмов и декорировании пространств.

Молодежь в Казани не видит причин лишать себя возможности в лишний раз повеселиться. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

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