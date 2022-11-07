В рамках частичной мобилизации в Татарстане призвали 13 депутатов

Речь идет о народных избранниках из 12 районов республики. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Стало известно, что в рамках частичной мобилизации в Татарстане были призваны на службу 13 депутатов. Один из них уже находится в зоне спецоперации. Семеро пребывают в военных частях по месту дислокации, а пятеро еще проходят военную подготовку в Казанском танковом училище, сообщает «Татар-информ».

Отмечается, что из запаса были призваны депутаты из Агрызского, Актанышского, Алексеевского, Альметьевского, Бавлинского, Буинского, Камско-Устьинского, Менделеевского, Рыбно-Слободского, Сабинского, Тюлячинского и Чистопольского районов.

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