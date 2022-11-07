Дети добровольцев-участников спецоперации из Татарстана получат по 20 тысяч рублей

Такое решение было принято в ходе совместного заседания оперштаба региона и призывной комиссии по мобилизации граждан. Фото: Олег УКЛАДОВ

В ходе совместного заседания оперштаба Татарстана и призывной комиссии по мобилизации граждан решено было направить детям добровольцев, участвующих в спецоперации, единовременные выплаты. По поручению главы республики Рустама Минниханова каждый из них получит по 20 тысяч рублей.

Напомним, в регионе работает горячая линия по оказанию поддержки семьям бойцов. Вопросы принимаются по телефону: 8 (843) 238-10-00.

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