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НовостиОбщество7 ноября 2022 9:02

Дети добровольцев-участников спецоперации из Татарстана получат по 20 тысяч рублей

Соответствующее поручение дал глава республики Рустам Минниханов
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Такое решение было принято в ходе совместного заседания оперштаба региона и призывной комиссии по мобилизации граждан.

Такое решение было принято в ходе совместного заседания оперштаба региона и призывной комиссии по мобилизации граждан.

Фото: Олег УКЛАДОВ

В ходе совместного заседания оперштаба Татарстана и призывной комиссии по мобилизации граждан решено было направить детям добровольцев, участвующих в спецоперации, единовременные выплаты. По поручению главы республики Рустама Минниханова каждый из них получит по 20 тысяч рублей.

Напомним, в регионе работает горячая линия по оказанию поддержки семьям бойцов. Вопросы принимаются по телефону: 8 (843) 238-10-00.

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