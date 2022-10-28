Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
+2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество28 октября 2022 12:16

«Будет холодно, приходит глубокая осень»: прогноз погоды на начало ноября в Казани

Профессор КФУ предупредил о грядущих морозах и снеге в Казани
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
В ночь на 31 октября столицу Татарстана ждут сильные осадки.

В ночь на 31 октября столицу Татарстана ждут сильные осадки.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

То, что в воскресенье, 30 октября, погода в Татарстане ухудшится, ранее сообщал Гидрометцентр республики. Однако, кажется, что дальше непогода будет существеннее. Так, в ночь на понедельник Казань ждут сильные осадки, говорит профессор кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ Юрий Переведенцев.

- С понедельника же прогнозируется похолодание, ночные температуры будут отрицательные, а дневные порядка плюс 1-2 градуса. «Перелом» погоды наступает с ноября месяца, - предупреждает специалист. - Будет холодно, приходит глубокая осень.

С начала ноября в регионе ожидаются заморозки и снег.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ГИБДД Татарстана предупредила водителей о возможной гололедице на дорогах в выходные

Автомобилистов просят быть предельно внимательными и избегать лишних маневров (подробности)

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram