В ночь на 31 октября столицу Татарстана ждут сильные осадки.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
То, что в воскресенье, 30 октября, погода в Татарстане ухудшится, ранее сообщал Гидрометцентр республики. Однако, кажется, что дальше непогода будет существеннее. Так, в ночь на понедельник Казань ждут сильные осадки, говорит профессор кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ Юрий Переведенцев.
- С понедельника же прогнозируется похолодание, ночные температуры будут отрицательные, а дневные порядка плюс 1-2 градуса. «Перелом» погоды наступает с ноября месяца, - предупреждает специалист. - Будет холодно, приходит глубокая осень.
С начала ноября в регионе ожидаются заморозки и снег.
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