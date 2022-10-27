Гидрометцентр Татарстана предупредил о дожде и мокром снеге в конце недели

Ожидается сильный юго-западный ветер. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В ближайшие сутки, 28 октября, существенных осадков в Татарстане не ожидается. Зато в субботу, 29 числа, в республике выпадут осадки в виде дождя, местами даже с мокрым снегом. Ночью температура воздуха будет составлять от 1 до -4 градусов, днем - от 0 до +5.

В воскресенье, 30 октября, погода в республике резко ухудшится: ожидается дождь, сильный ветер порывами до 20 м/с, а местами и вовсе до 23 м/с. Температура ночью составит от +3 до -2 градусов, днем - до +7 градусов.

По прогнозам синоптиков, на следующей неделе в регионе будут осадки преимущественно в виде мокрого снега. Температуру обещают от +4 до -1 градуса. На дорогах может образовываться гололедица.

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