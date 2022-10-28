ГИБДД Татарстана предупредила водителей о возможной гололедице на дорогах в выходные

Ближайшие дни в республике прогнозируется мокрый снег и морозы до -4 градусов. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В ближайшие выходные, 29 и 30 октября, в Татарстане ожидается ухудшение погоды. По прогнозам синоптиков, в республике будет идти мокрый снег, а температура воздуха будет опускаться до -4 градусов. На дорогах возможно образование гололедицы.

В связи с этим ГИБДД регионе призывает водителей и пешеходов быть предельно внимательными, избегать лишних маневров и соблюдать правила дорожного движения. Это поможет им избежать аварий и несчастных случаев.

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