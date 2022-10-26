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Общество26 октября 2022 13:14

Сергей Когогин проводил мобилизованных сотрудников ПАО «КАМАЗ», отправившихся в Казань

Он отметил, что завод ведет работу над выполнением гособоронзаказа
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
В данное время завод обеспечивает ускоренный выпуск защищенных автомобилей для военнослужащих.

В данное время завод обеспечивает ускоренный выпуск защищенных автомобилей для военнослужащих.

Фото: скриншот

В среду, 26 октября, из Набережных Челнов в Казань отправились еще три группы мобилизованных резервистов. Среди них были и сотрудники ПАО «КАМАЗ». Проводить их лично приехал гендиректор предприятия Сергей Когогин.

Обращаясь к бойцам, Когогин отметил, что завод ведет работу над выполнением гособоронзаказа. В данное время «КАМАЗ» обеспечивает ускоренный выпуск защищенных автомобилей для военнослужащих в зоне спецоперации.

Напомним, «КАМАЗ» также оказывает помощь военнообязанным и их семьям. Сотрудники, которые примут участие в спецоперации, будут получать по 50 тысяч рублей ежемесячно. Также они получили от завода экипировку на общую сумму порядка 150 тысяч рублей.

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