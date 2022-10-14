В Набережных Челнах мобилизованные сотрудники КАМАЗа получили экипировку на 150 тысяч рублей

У каждого призывника в рюкзаках уложена одежда, термобелье, и берцы. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Набережных Челнах мобилизованные сотрудники завода КАМАЗ получили экипировку из 27 наименований. Стоимость одного комплекта составила 150 тысяч рублей.

У каждого призывника в рюкзаках, в частности, уложена одежда, термобелье, берцы, каска, бронежилет, балаклава, наколенники и перчатка. Кроме того, в "тревожный чемодан" входит аптечка, сухопаек и гигиенический несессер. Поэтому можно считать, что всего в набор входит 44 предмета.

Отметим, всего с предприятия призвано 35 резервистов в возрасте от 21 до 35 лет. В данное время они находятся на полигоне в Казани, где проходят подготовку, сообщает "Вести КАМАЗ".

Напомним, каждому мобилизованному камазовцу ежемесячно будут выделять по 50 тысяч рублей. За ними также сохранят рабочие места.

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