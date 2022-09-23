Мобилизованные сотрудники татарстанского «КАМАЗа» будут получать от предприятия по 50 тысяч рублей в месяц

Сейчас автогигант рассматривает и другие меры поддержки работников, отправляющихся на спецоперацию. Фото: kamaz.ru

Руководство набережночелнинского ПАО «КАМАЗ» заявило о дополнительных мерах поддержки мобилизованных работников. Так, сотрудники, которые примут участие в спецоперации, будут получать по 50 тысяч рублей ежемесячно. Кроме того, за ними сохранят рабочие места.

Деньги будут выделяться в дополнение к государственным выплатам и льготам, говорят в пресс-службе предприятия.

На данный момент автогигант рассматривает и другие меры поддержки мобилизованных сотрудников.

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