Мобилизованные сотрудники татарстанского «КАМАЗа» будут получать от предприятия по 50 тысяч рублей в месяц

Сейчас автогигант рассматривает и другие меры поддержки работников, отправляющихся на спецоперацию. Фото: kamaz.ru
Руководство набережночелнинского ПАО «КАМАЗ» заявило о дополнительных мерах поддержки мобилизованных работников. Так, сотрудники, которые примут участие в спецоперации, будут получать по 50 тысяч рублей ежемесячно. Кроме того, за ними сохранят рабочие места.
Деньги будут выделяться в дополнение к государственным выплатам и льготам, говорят в пресс-службе предприятия.
На данный момент автогигант рассматривает и другие меры поддержки мобилизованных сотрудников.
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