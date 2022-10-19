В Татарстане собрали более трех миллионов рублей в помощь мобилизованным

Также в пункты сбора было передано 2,5 тонны кондитерских изделий, 6 тысяч носков, комплекты термобелья. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Жители Татарстана совместными усилиями собрали более трех миллионов рублей на помощь мобилизованным гражданам. Об этом 19 октября на брифинге сообщил координатор движения "Ярдэм янэшэ! Помощь рядом!" Тимур Сафин.

По его словам, в пункты сбора было передано 2,5 тонны кондитерских изделий, 6 тысяч носков, комплекты термобелья. Также 72 тонны гуманитарной помощи направлено жителям Донбасса.

Отметим, волонтерский актив при штабах собран в количестве 675 человек. Они помогают сортировать продукты и вещи, оказывают психологическую и юридическую помощь семьям мобилизованных, присматривают за их детьми.

Напомним, республиканское движение "Ярдэм янэшэ! Помощь рядом!" было создано весной 2020 года. Оно объединяет руководителей предприятий, владельцев бизнеса, общественников, волонтеров, благотворителей и всех неравнодушных граждан. С октября месяца движение приступило к масштабной кампании по оказанию помощи мобилизованным и их семьям.

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