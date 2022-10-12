В Татарстане «Ярдэм янэшэ! Помощь рядом!» приступает к масштабной кампании по оказанию помощи мобилизованным и их семьям

Координатор движения Тимур Сафин заявил, что работа уже начата и виды оказываемой поддержки будут расширяться. Фото: скриншот

В рамках общероссийской акции #МыВместе свою работу возобновляет региональное общественное движение «Ярдэм янэшэ! Помощь рядом!», которое стало известно в Татарстане во время пандемии коронавируса и связанного с ним локдауна.

- Это была раздача продуктовых наборов, горячих обедов, консультации юристов и других специалистов. Сегодня участники движения «Ярдэм янэшэ! Помощь рядом!» вновь чувствуют необходимость объединяться, чтобы помогать мобилизованным гражданам и их семьям. Мы уже начали эту работу и виды оказываемой поддержки будут расширяться, - координатор движения Тимур Сафин.

Это будет масштабная кампания. Для начала «Ярдэм янэшэ! Помощь рядом!» будет координировать распределение гуманитарной помощи мобилизованным и их семьям. Также они смогут получить юридическую консультацию, помощь в передержке домашних животных, психологическую поддержку, адресную помощь от волонтеров.

Для обращений за помощью и для предложений поучаствовать в движении открыта горячая линия: 8-800-350-02-16 (время работы с 9.00 до 18.00).

О проделанной работе «Ярдэм янэшэ! Помощь рядом!» будет отчитываться на своем сайте.