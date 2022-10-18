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Общество18 октября 2022 14:12

В Татарстане расширили список обмундирования для мобилизованных

В этот список входят белье, форма, вещмешок и техника
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Также идет обработка обращений, поступающие в оперштаб Татарстана, на горячие линии и социальные сети.

Также идет обработка обращений, поступающие в оперштаб Татарстана, на горячие линии и социальные сети.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Татарстане расширили список обмундирования, которым республиканские власти снабжают мобилизованных. Как сообщила в этот вторник, 18 октября, на брифинге вице-премьер республики Лейла Фазлеева.

По ее словам, теперь в этот список входят оборудование, экипировка, в том числе белье, форма, вещмешок и техника. Позиций очень много и все те, кто мобилизован из республики, будут обеспечены всем необходимым.

Кроме того, покупка данных вещей уже началась. Также идет обработка обращений на эту тему, поступающих в оперштаб Татарстана, на горячие линии и в социальные сети.

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