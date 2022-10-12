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Общество12 октября 2022 8:39

Собчак рассказала, где скрывается беглый основатель финансовой пирамиды Эрик Гафаров из Набережных Челнов

Сам Гафаров давно находится за границей и даже успел стать причиной перестрелки
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Для этого Ксения Собчак пригласила блогера Андрея Алистарова, который выяснил все до малейших деталей.

Для этого Ксения Собчак пригласила блогера Андрея Алистарова, который выяснил все до малейших деталей.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Ксению Собчак заинтересовала история Эрика Гафарова из Набережных Челнов – основателя финансовой пирамиды «Гафаров и партнеры». В своем выпуске «Осторожно: Собчак» она рассказала историю бегства Гафарова из России. Для этого она пригласила блогера Андрея Алистарова, который выяснил все до малейших деталей.

Для начала они вспомнили, как зарождалась в Набережных Челнах сама финансовая пирамида, вкладчикам которой обещали доход от схем с криптовалютой. Для рекламирования «Гафаров и партнеры» приглашали именитых спортсменов.

– Аршавин, Кержаков, Мостовой, Быстров, Нигматуллин – все они лица рекламной кампании пирамиды, которая принимала деньги в криптовалюте. Их-то как в это затащили? Ребят, ну по воротам бить вы когда-то более-менее умели, но туда-то вы зачем полезли? – было сказано в выпуске «Осторожно: Собчак».

Далее в программе рассмотрели историю дружбы Гафарова с сирийским боевиком, который был признана в России террористом. Авторы выпуска утверждают, с ним основатель финансовой пирамиды познакомился в Стамбуле, куда сбежал от татарстанской полиции.

- Гафаров предложил ему деньги в обмен на «крышу». Когда в Стамбул приехали выбивать из Гафарова долги, за него вступились как бы сирийские боевики. Возникла перестрелка, - заявили в выпуске «Осторожно: Собчак».

Участники перестрелки были задержаны, а Гафаров отсиделся в стороне. Рассказали авторы программы и про то, как основателя пирамиды в Стамбуле пытали те же сирийцы. И тут ему удалось спастись. Как утверждается, оказавшись на свободе, Гафаров написал заявление в турецкую полицию на своих обидчиков. И пока их судили, сбежал по поддельным документам в Голландию.

Там, в аэропорту Амстердама, он выдал себя за украинца, которого пытали сирийские боевики, его помещают в спеццентр для выяснения обстоятельств, а после отпускают. Гафаров спокойно снимает квартиру в городе Гронинген, причем рядом с мэрией. Около нее на площади установлена видеокамера, которая ведет прямую трансляцию в интернет. В ее объектив попадает квартира Гафарова. Он ходит по ней, его быстро узнают.

- Мы же можем в прямом эфире с вами наблюдать как человек, который находится в международном розыске, живет прямо в соседнем доме от мэрии города и сколько раз он за ночь открывает холодильник. Это что-то невероятное! Ждет, сидит убежища как украинец. Смешно? Мы подготовили пакет документов о том, кем он является на самом деле и где находится. Мой подписчик, который живет в Амстердаме, отнес документы в полицию. Но мер так и не приняли, он так и живет на площади у мэрии, - отметил в итоге Андрей Алистаров.

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