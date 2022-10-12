Собчак рассказала, где скрывается беглый основатель финансовой пирамиды Эрик Гафаров из Набережных Челнов

Для этого Ксения Собчак пригласила блогера Андрея Алистарова, который выяснил все до малейших деталей. Фото: Иван МАКЕЕВ

Ксению Собчак заинтересовала история Эрика Гафарова из Набережных Челнов – основателя финансовой пирамиды «Гафаров и партнеры». В своем выпуске «Осторожно: Собчак» она рассказала историю бегства Гафарова из России. Для этого она пригласила блогера Андрея Алистарова, который выяснил все до малейших деталей.

Для начала они вспомнили, как зарождалась в Набережных Челнах сама финансовая пирамида, вкладчикам которой обещали доход от схем с криптовалютой. Для рекламирования «Гафаров и партнеры» приглашали именитых спортсменов.

– Аршавин, Кержаков, Мостовой, Быстров, Нигматуллин – все они лица рекламной кампании пирамиды, которая принимала деньги в криптовалюте. Их-то как в это затащили? Ребят, ну по воротам бить вы когда-то более-менее умели, но туда-то вы зачем полезли? – было сказано в выпуске «Осторожно: Собчак».

Далее в программе рассмотрели историю дружбы Гафарова с сирийским боевиком, который был признана в России террористом. Авторы выпуска утверждают, с ним основатель финансовой пирамиды познакомился в Стамбуле, куда сбежал от татарстанской полиции.

- Гафаров предложил ему деньги в обмен на «крышу». Когда в Стамбул приехали выбивать из Гафарова долги, за него вступились как бы сирийские боевики. Возникла перестрелка, - заявили в выпуске «Осторожно: Собчак».

Участники перестрелки были задержаны, а Гафаров отсиделся в стороне. Рассказали авторы программы и про то, как основателя пирамиды в Стамбуле пытали те же сирийцы. И тут ему удалось спастись. Как утверждается, оказавшись на свободе, Гафаров написал заявление в турецкую полицию на своих обидчиков. И пока их судили, сбежал по поддельным документам в Голландию.

Там, в аэропорту Амстердама, он выдал себя за украинца, которого пытали сирийские боевики, его помещают в спеццентр для выяснения обстоятельств, а после отпускают. Гафаров спокойно снимает квартиру в городе Гронинген, причем рядом с мэрией. Около нее на площади установлена видеокамера, которая ведет прямую трансляцию в интернет. В ее объектив попадает квартира Гафарова. Он ходит по ней, его быстро узнают.

- Мы же можем в прямом эфире с вами наблюдать как человек, который находится в международном розыске, живет прямо в соседнем доме от мэрии города и сколько раз он за ночь открывает холодильник. Это что-то невероятное! Ждет, сидит убежища как украинец. Смешно? Мы подготовили пакет документов о том, кем он является на самом деле и где находится. Мой подписчик, который живет в Амстердаме, отнес документы в полицию. Но мер так и не приняли, он так и живет на площади у мэрии, - отметил в итоге Андрей Алистаров.

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