Ни иначе как ОПГ называет основатель фонда «Гафаров и партнеры» Эрик Гафаров начальника полиции Набережных Челнов Надира Закирова и депутата-бизнесмена Равиля Миннехузина. Делает он это из-за границы, так как находится в бегах. Известно, что Гафаров скрывается в Объеденных Арабских Эмиратах.Напомним, в созданном предпринимателем Фонде правоохранители усмотрели признаки финансовой пирамиды. Да и заявления в полицию о потере свыше 20 миллионов рублей с самого начала подали более 50 татарстанцев. Все это и стало поводом для возбуждения уголовного дела о мошенничестве. Двое подозреваемых, в том числе и Эрик Гафаров скрылись от следствия.Так, в чем же обвиняет начальника полиции Набережных Челнов беглый бизнесмен? В частности, Гафаров утверждает, что Надир Закиров «вытащил» у него активов аж на 140 миллионов рублей. Бизнесмен выложил в Сеть аудиозапись телефонного разговора, который, по его утверждениям, состоялся между его партнером Владимиром Сухоплюевым и Равилем Миннехузиным. В их беседе упоминается о праздновании юбилея начальника полиции и якобы купленной для него квартире за 15 миллионов рублей в элитном доме: «Вова, не дай бог, про эту квартиру вылезет где-нибудь, вам худо будет».Также Гафаров анонсировал чуть ли не целый фильм с компроматом на Надира Закирова и Равиля Миннехузина.Как поделился с «Комсомолкой» собственный источник в правоохранительных органах, заявления Гафарова в отношении начальника полиции Набережных Челнов МВД уже проверяло.- Что ему еще остается делать? (Гафарову – Ред.) - пожимает плечами источник. - Ранее мы проверяли все его жалобы в отношении Надира Закирова, и они не подтверждались. Вот он и продолжает из-за рубежа обвинять сотрудников МВД в преступлениях, которые вменяют ему самому. Пытается таким образом перекинуть свои обязательства на других людей.Отметим, что Эрик Гафаров продолжает скрываться и деньги вкладчикам, которым обещал высокий доход, не возвращает.