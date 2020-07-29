В Татарстане суд заочно арестовал организаторов фонда «Гафаров и партнеры»

29 Июль 2020 2020-07-29T11:26:17+03:00

Пока они находятся в ОАЭ, и должны быть задержаны после возвращения на родину

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Набережночелнинский городской суд заочно арестовал двух организаторов фонда "Гафаров и партнеры", заподозренных в мошенничестве. Взять под стражу их сразу не удалась - они с мая скрываются от российского правосудия в ОАЭ.

Фонд, по мнению правоохранителей, имеет признаки финансовой пирамиды. Сейчас заявления на противоправную деятельность организации подали более 50 жителей Татарстана, и сумма ущерба достигла уже более 20 миллионов рублей.

Прокуратура Татарстана рекомендует всем вкладчикам, которые потеряли свои деньги, вложившись в фонд "Гафаров и партнеры", обратиться по телефону 8(8553) 52-31-82.

Что касается заочного ареста фигурантов этого дела, то их срок содержания под стражей будет исчисляться с момента их возвращения или экстрадиции на территорию России, либо с момента фактического задержания на территории страны.

ИСТОЧНИК KP.RU