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Общество11 октября 2022 15:16

В Татарстане в 2022 году на строительство дорог выделили более 190 миллиардов рублей

Самой важной для региона стала платная автомагистраль Шали - Бавлы
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Строительство дорога Шали - Бавлы оценили в 83 миллиардов рублей.

Строительство дорога Шали - Бавлы оценили в 83 миллиардов рублей.

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Татарстане на строительство дорог в 2022 году выделили более 190 миллиардов рублей. Об этом 11 октября в ходе брифинга в Кабинете министерств республики сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Фарит Ханифов.

Как отметил Ханифов, самой важной для региона стала дорога Шали - Бавлы, которая соединяет федеральные трассы М-7 "Волга" и М-5 "Урал". Ее протяженность составляет 145 километров. Строительство данного участка оценили в 83 миллиардов рублей.

Отметим, наиболее крупным дорожным объектом является татарстанский отрезок трассы М-12 "Москва-Казань". Автомобили смогут начать пользоваться данной дорогой уже в конце 2023 года.

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