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Общество25 января 2022 13:36

Строительство платной дороги «Шали (М-7) – Бавлы (М-5)» потребует 83 миллиарда рублей

Работы планируется завершить в 2024 году
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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Часть денег будет выделена из бюджетов Татарстана и России, часть - причислит АО «Автострада».

Часть денег будет выделена из бюджетов Татарстана и России, часть - причислит АО «Автострада».

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Татарстане планируют построить платную автомагистраль «Шали (М-7) – Бавлы (М-5)». Работы будут проведены в рамках развития нового маршрута федеральной автомобильной дороги «Казань – Оренбург» и потребуют порядка 83 миллиардов рублей. По 30 миллиардов рублей на строительство дороги будут взяты из бюджета республики и гранта федерального бюджета, а еще 23 миллиарда перечислит АО «Автострада», сообщил глава регионального Минтранспорта Фарит Ханифов.

Известно, что автомагистраль протяженностью 145 километров будет иметь четыре полосы движение по 3,75 метров каждая, а также барьерное ограждение вдоль обочин и разделительной полосы. Строительство планируется завершить в 2024 году.

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