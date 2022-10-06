В Казани 29 военнообязанных заключили скорый брак до отправки на службу

Для желающих расписаться резервистов собираются организовать трансфер до ЗАГСов. Фото: Иван МАКЕЕВ

В период с 21 по 30 сентября в Казани было зарегистрировано 29 скорых браков. Резервисты обращались в ЗАГСы с соответствующей просьбой сразу после получения повестки и еще до явки в военкомат.

Кроме того, в это время военнообязанные подали девять заявлений на установление отцовства и три заявления на расторжение брака по решению суда, сообщает начальник Управления ЗАГС города Римма Миннуллина.

В среду, 5 октября, на сборный пункт, которые расположен в выставочном центре «Казань Экспо» для консультации мобилизованных отправились мобильные бригады сотрудники Управления. Получить советы и ответы на вопросы от них смогли 28 человек.

Для желающих расписаться будет организован трансфер для подачи заявления и церемонии бракосочетания в торжественной обстановке.

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