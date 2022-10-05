Мобилизованный житель Набережных Челнов вернулся домой, чтобы жениться на любимой

Александр и Валентина знакомы уже 16 лет. Фото: мэрия Набережных Челнов

Александр и Валентина знакомы уже 16 лет, но расписаться решили только теперь. Для того, чтобы жениться на любимой, мужчина вернулся домой с учебного полигона в Казани, куда был доставлен, как мобилизованный резервист.

- Набережные Челны от всей души поздравляют молодоженов и желают счастья, любви и мирного неба над головой, - говорят в мэрии татарстанского автограда.

После церемонии бракосочетания Александр вновь отправился в столицу Татарстана к будущим сослуживцам.

Напомним, ранее сообщалось, что с момента объявления частичной мобилизации в Набережных Челнах скорый брак заключили 52 пары.

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