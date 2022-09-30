В Казани военнообязанный заключил скорый брак до отправки на службу

Молодые люди стали мужем и женой 29 сентября. Фото: мэрия Казани

Рамиль Диндаров и Анна Кириллова хотели пожениться 1 октября, но сразу после объявления в России частичной мобилизации мужчину призвали на службу. Правда, от своих планов пара решила не отказываться и попросила ЗАГС и администрацию района расписать их вне очереди. Таким образом, молодым людям удалось стать мужем и женой 29 сентября.

- Он твердо заявил семье о готовности исполнить свой гражданский долг и отправиться в воинскую часть. Все близкие гордятся им, - приводит слова новоиспеченной супруги Анны мэрия города.

Напомним, ранее сообщалось, что с начала частичной мобилизации в Чувашии заключили скорые браки 52 резервиста.

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