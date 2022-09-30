С начала частичной мобилизации в Чувашии заключили скорые браки 52 резервиста

Соответствующее свидетельство молодоженам выдают также в день обращения в ЗАГС. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С того момента, как в России была объявлена частичная мобилизация, в Чувашии заключили скорые браки 52 резервиста, призванных на военную службу. В Госслужбе республики по делам юстиции говорят, что военнообязанные могут расписаться со своими вторыми половинками и получить соответствующее свидетельство в день подачи заявления в ЗАГС, а не через месяц, как это бывает обычно.

Напомним, ранее глава региона Олег Николаев поддержал решение Президента страны Владимира Путина о частичной мобилизации населения. Он даже признавался, что его сын в данный момент служит в армии.

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