Дело «поволжского маньяка» Тагирова поступило в Верховный суд Татарстана

Мужчине грозит пожизненное лишение свободы. Фото: Артем КИЛЬКИН

Судя по картотеке Верховного суда Татарстана, туда уже поступило уголовное дело в отношении Радика Тагирова, также известного как «Поволжский маньяк». Он обвиняется в более чем 30 убийствах, трех покушениях на убийство и более 30 разбойных нападениях на пенсионерок. Во всем этом мужчина признался.

Как установило следствие, свои преступления злоумышленник совершал с марта 2011 года по октябрь 2012 года в Казани, Нижнекамске, Волжске, Ижевске, Нижнем Новгороде, Чебоксарах, Уфе, Перми, Екатеринбурге, Саратове, Иванове, Кирове, Самаре, Челябинске и Москве.

Когда именно начнется процесс над Тагировым пока не известно. Рассматривать дело будет судья Ильфир Салихов.

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