На улице Кулахметова в Казани открыли обновленное отделение центра психологической помощи «Доверие»

В ближайшее время ремонт закончится еще в двух отделениях центра. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В четверг, 22 сентября, на улице Кулахметова в Казани открылось отремонтированное отделение центра психолого-педагогической помощи детям и молодежи «Доверие». Теперь специалисты там смогут принимать до 35 человек ежедневно.

В ближайшее время работы закончатся еще в двух отделениях центра - на улицах Салимжанова и 8 Марта. Всего же отремонтированы будут все 10 точек «Доверия», имеющихся в столице Татарстана.

В центре «Доверие» дети и подростки могут говорить с психологами как индивидуально, так и вместе с семьями или в группах. В обновленных отделениях также есть сенсорные комнаты для снятия психоэмоционального напряжения.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram