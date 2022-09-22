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Общество22 сентября 2022 13:31

На улице Кулахметова в Казани открыли обновленное отделение центра психологической помощи «Доверие»

Теперь специалисты там могут принимать до 35 детей и подростков в день
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
В ближайшее время ремонт закончится еще в двух отделениях центра.

В ближайшее время ремонт закончится еще в двух отделениях центра.

Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В четверг, 22 сентября, на улице Кулахметова в Казани открылось отремонтированное отделение центра психолого-педагогической помощи детям и молодежи «Доверие». Теперь специалисты там смогут принимать до 35 человек ежедневно.

В ближайшее время работы закончатся еще в двух отделениях центра - на улицах Салимжанова и 8 Марта. Всего же отремонтированы будут все 10 точек «Доверия», имеющихся в столице Татарстана.

В центре «Доверие» дети и подростки могут говорить с психологами как индивидуально, так и вместе с семьями или в группах. В обновленных отделениях также есть сенсорные комнаты для снятия психоэмоционального напряжения.

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