В Казани решили создать штаб по поддержке семей мобилизованных

Штаб возглавит мэр Казани Ильсур Метшин. Фото: metshin.ru

В столице Татарстана по указу президента России Владимира Путина идет частичная мобилизация. Первые партии резервистов уже направлены в местные пункты сбора и после 1 октября приступят к специальной подготовке на полигоне.

- Сегодня непростое время. Особенно сложно тем семьям, чьи мужья, отцы, братья отправляются честно исполнять свой долг вдали от Казани. Важно, чтобы они были твердо уверены – их семьи не оставили, они под нашей защитой, - заявил в это четверг мэр города Ильсур Метшин.

Он также сообщил, что дал поручение создать в Казани штаб по поддержке семей мобилизованных. По словам градоначальника, он сам его возглавит. Перед тем как начать работать в штабе проведут анализ того, какие потребности нужно будет удовлетворить. Так, уже в самое ближайшее время будет определен перечень мер поддержки семей резервистов, которые отправятся в зону проведения спецоперации на Украине. К этой работе будут подключены все городские службы, структурные подразделения и АНО «Добрая Казань».

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