Глава Чувашии Олег Николаев поддержал решение Путина о частичной мобилизации в России

Николаев также объявил об оказании поддержки мобилизованным и их семьям. Фото: cap.ru

Президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. Глава Чувашии Олег Николаева в своем официальном телеграм-канале сообщил, что республика разделяет данное решение главы государства, в том числе и по организации более слаженной работы промышленных предприятий для решения задач спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины.

- Чувашия незамедлительно включится в процесс решения необходимых задач по частичной мобилизации жителей республики, которые находятся в запасе и имеют соответствующие воинско-учетные специальности. Будет оказано содействие военному комиссариату в организации и обеспечении логистики, создания необходимых условий сопровождения, а также обеспечена поддержка граждан, задействованных в спецоперации. Ни одна семья не останется без внимания, без нашей поддержки. Предприятия оборонного комплекса переходят в более мобилизационный режим работы, - сообщил Николаев.

При этом он отметил, что также сейчас важно обеспечивать текущее социально-экономическое развитие, выполнять все ранее поставленные планы и задачи. Речь, в частности, идет о нацпроектах по улучшению качества жизни населения и модернизации ЖКХ.

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