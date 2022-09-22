Глава Чувашии Олег Николаев признался, что его сын служит в рядах Российской армии

Такое заявление он сделал под одним из постов в своем telegram-канале. Фото: cap.ru

Глава Чувашии Олег Николаев поддержал решение Президента России Владимира Путина о частичной мобилизации населения страны. Более того, руководитель республики заявил, что его сын в данный момент проходит службу в армии.

- На многочисленные вопросы о готовности отправить своих детей отвечаю: мой сын уже проходит в настоящее время службу в рядах Российской армии, - написал Николаев в комментариях под одним из постов в своем telegram-канале.

Служит ли молодой человек по контракту или находится на срочной службе, не уточняется.

Напомним, ранее глава Чувашии заявлял, что местные власти окажут военному комиссариату региона содействие в организации мобилизации, а также обеспечат поддержку граждан, задействованных в спецоперации.

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